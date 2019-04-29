В Нидерландах среди бананов обнаружили партию кокаина весом в 1,6 тонны

В порту Роттердама (Нидерланды) таможенники нашли 1,6 тонны кокаина, которые спрятали под грузом бананов. Наркотики привезли из Коста-Рики, сообщает издание NOS.

Отмечается, что полицейские отслеживали подозреваемого, следя за грузом после открытия таможни. В связи с находкой полиция задержала 40-летнего гражданина Болгарии, передает УНИАН.

Журналисты отмечают, что кокаин, который доставляют из Южной Америки, чаще всего прячут в бананах по двум причинам.

Во-первых, это важный экспортный продукт региона, а во-вторых это продукт, который должен быть доставлен свежим и не задерживается в порту надолго, а потому меньше вероятность проверок.