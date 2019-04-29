Решено восстановить храм Святого Алексея в селе Погребя Дубэссарского района. Построенный век назад по поручению российского императора Николая Второго, он был разрушен при бомбардировке во времена Второй мировой войны. Национальный совет по историческим памятникам одобрил два проекта реставрации храма. Но выбрать нужно один.
Здесь уже более 70 лет не проходят службы. Кроме этой иконы Богородицы и подсвечника остались только руины и следы от пуль.
Во время Второй мировой церковь служила крепостью как для немцев, так и для советских солдат.
"Это место называли "сапог". Здесь прятались все. Немцы стояли в лесу под Рудью, потом сюда пришли советские солдаты".
Долгие годы церковные руины были излюбленным местом игр местной детворы.
"В детстве мы здесь играли, лазали по этим лестницам. Теперь это опасно - падают кирпичи. Церковь и тогда была разрушена, а теперь под дождем и снегом совсем рассыпалась".
Агентство по инспектированию и реставрации памятников планирует восстановить церковь и включить ее в национальный туристический маршрут.
"Есть три предложения - укрепить эту церковь, законсервировать и включить в национальный и международный туристический маршрут. Мы поддерживаем все три. Главное, чтобы в ходе реставрации сохранилась подлинность оригинала", - сказал эксперт в области культурного наследия Ион Штефэницэ.
"Она может стать туристической достопримечательностью, люди будут приезжать, любоваться".
"Надо восстановить, чтобы работала, как в былые времена".
Впрочем, нынешние планы не новые. В 2013 году уже подумывали о превращении церкви Святого Алексея в туристический объект.
"Решили отреставрировать, составили эскиз проекта. Но есть и другой вариант - законсервировать объект. Все надо обсуждать. Здесь палка о двух концах", - отметила зампредседателя Дубоссарского района Мария Жимбей.
Восстановление церкви потребует немалых средств и времени. Смету и график работ составят после согласования окончательного проекта.
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