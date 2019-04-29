Строительство комплекса "Кишинев-арена" выполнено на 60 %

"Кишинев-арена" принимает видимые очертания. Строительство спортивно-развлекательного комплекса завершено на 60%. Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич говорит, что работы идут по графику.

Увидеть, как продвигается строительство "Кишинев-арены", можно в режиме онлайне - на сайте chisinauarena.md.

Установленный срок сдачи комплекса в эксплуатацию - 14 октября.

Быстрыми темпами продвигается строительство аквазоны.

На стройке трудятся почти 350 рабочих.

"Здесь работал мой брат. Рассказал, что здесь и условия хорошие, и зарплата. Почему бы и мне не устроиться?".

По словам министра экономики Кирилла Габурич, уже поступают заявки на проведение крупных мероприятий в будущем многофункциональном комплексе.

"У нас уже немало заявок и на 2019 год, и на следующие. Но мы хотим сначала составить план для самого комплекса. Ведем переговоры с Ассоциацией по теннису, предлагаем организовать региональный чемпионат по плаванию, коллеги говорят с представителями ассоциации боевых искусств", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.