Жители Молдовы отправились в Одессу на пасхальные праздники

Пасхальные праздники у моря. Наши соотечественники отправились за теплыми лучами солнца и хорошим настроением в приветливую Одессу.

Пасхальные праздники у моря. Поезд Кишинев - Одесса отбыл сегодня утром с десятками желающих отдохнуть на черноморском побережье.

Семья Каршевых почти каждый год отмечает пасхальные праздники в Одессе. Гостят у близких, которым в очередной раз собрали к Пасхе подарки и угощения.

Алла Ковалева проводила в Украину сына. Он перебрался туда несколько лет назад.

"Он у меня гостил. Были на кладбище, съездили в село к бабушке. Приготовила еды в дорогу, внучке передала большое нарядное пасхально яйцо. Положила холодец, крашенки, котлеты".

А эта женщина решила посетить в Украине могилы близких и повидаться с друзьями.

"Еду не столько Пасху отмечать, сколько навести порядок на кладбище. У меня там все родные похоронены. От Одессы еще долго ехать - до Донецка".

Молодая пара отправилась в Одессу на вторую годовщину свадьбы.

Но большинство пассажиров отправились к морю за первыми теплыми лучами солнца.

"Еду на несколько дней просто погулять. Ну, а если позволит погода - то и искупаться в море".