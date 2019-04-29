Эксперты называют методы блока ACUM симуляцией работы

Пыль в глаза, блеф и симуляция парламентской деятельности. Так комментируют аналитики методы, которые использует блок ACUM в условиях, когда парламент нефункционален, его руководящие органы не избраны и отсутствует парламентское большинство, необходимое для утверждения предлагаемых инициатив.

Депутаты ACUM хвалятся, что зарегистрировали 13 законопроектов, также 70 обращений и запросов. Однако рассмотреть и принять сейчас их можно лишь в фейсбуке. Как отмечают эксперты, ни одна законодательная инициатива не может быть рассмотрена в отсутствие работающей структуры парламента.

"Все эти законопроекты - пыль в глаза избирателей и коллег по парламенту. Блок ACUM упрямо уходит от ответа на главный политический вопрос, который сегодня стоит перед парламентскими партиями: каким будет парламентское большинство".

Среди законодательных инициатив блока ACUM - отставка руководства ряда госучреждений и институтов. В частности, НЦБК, Высшей судебной палаты, Генпрокуратуры, СИБа, Центризбиркома, Национального банка и Координационный совет по телерадиовещанию. Настаивают они и на отмене смешанной избирательной системы.

Этот пакет уже вызвал волну критики. Его расценивают как противоречащий Конституции. Международный валютный фонд выступил с заявлением, в котором напомнил о важности сохранения автономии Национального банка.

Депутаты блока ACUM требуют аннулирования смешанной избирательной системы и проведения досрочных выборов по партийным спискам. Между тем в прошлую пятницу Конституционный суд постановил, что в случае объявления досрочных выборов, проходить они будут по существующей - смешанной системе. А менять избирательную систему можно не раньше, чем за год до очередных выборов.

Переговоры о создании парламентского большинства между Партией действия и солидарности, "Платформой достоинства и правды" и социалистами зашли в тупик. Майи Санду и Андрея Нэстасе отвергают условия ПСРМ, которое настаивает на долгосрочном коалиционном соглашении.

Между тем ПСРМ не согласна поддержать миноритарное правительство ACUM. Она требует создания мажоритарного кабмина, в котором социалисты получат портфели министров иностранных дел, обороны, внутренних дел и вице-премьера по реинтеграции. Также каждая из сторон намерена занят кресло спикера парламента.

До парламентских выборов блок ACUM публично подписал обязательство не участвовать в создании коалиций с социалистами, демократами и партией Шора.