В Индонезии решили перенести столицу

Перенос столицы из Джакарты на острове Ява может занять до десяти лет. Выбраны три возможных города. Власти Индонезии решили перенести столицу страны из Джакарты на острове Ява. Об этом сообщило агентство Kyodo в понедельник, 29 апреля.

"Джакарта, вероятно, не сможет справиться с двумя важнейшими задачами одновременно: быть финансовым и политическим центром", - сказал президент страны Джоко Видодо, передает Корреспондент.

Он отметил, что "по крайней мере три государства уже сделали это". "Думаю, мы также справимся с подобной задачей, что, впрочем, требует тщательной подготовки", - добавил Видодо.

По его словам, "необходимо правильно выбрать место новой столицы, подготовить необходимую инфраструктуру и прочее".

По данным портала Kompas., правительство уже выбрало три места, куда может быть перенесена столица. В частности, это город Паланкарая в провинции Центральный Калимантан, округ Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также район Пенаджам провинции Восточный Калимантан.

Как сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро, процесс переноса столицы может занять до десяти лет.