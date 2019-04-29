Турецкий клуб попал после игры в смертельное ДТП - погиб игрок сборной Чехии

Автобус с футболистами турецкого клуба Аланьяспор перевернулся по дороге из Кайсери.

Трагедия случилась с футбольным клубом Аланьяспор по дороге с выездного матча чемпионата Турции.

Автобус, который перевозил футболистов Аланьяспора. слетел с дороги. Как сообщает турецкий сайт Sabah, авария произошла в пяти километрах от центра Аланьи, передает Корреспондент.

В результате ДТП пострадало семь футболистов клуба. Серьезные травмы получил Йосеф Шурал. Его доставили в частную больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Об этом сообщает клуб на своей странице в Facebook.

"Возвращаясь с матча в Кайсери, наш микроавтобус попал в аварию, в результате которой пострадали семеро наших футболистов. Получивший серьезные ранения чешский футболист Йозеф Шурал был доставлен в частную клинику Алании. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, оба водителя автобуса уснули, что и привело к аварии.

Шурал перешел в Аланьяспор всего четыре месяца назад. За это время он провел 11 матчей, в том числе и тот, с которого возвращалась футбольная команда. Игра Аланьяспор - Кайсериспор закончилась со счетом 1:1.

Аланьяспор находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

Погибший Шурал с 2013 года является игроком сборной Чехии по футболу. За национальную команду он провел 20 матчей и забил один гол.