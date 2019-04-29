С поличным задержали полицейские двоих воришек. Они решили ограбить дом, оставшийся на Пасху без хозяев, но не заметили, что этот объект находится под наблюдением Службы госохраны МВД.
"Взлом они совершили металлическим ломом, забрали материальные ценности - ноутбук, золотые и серебряные изделия", - сказал офицер Службы госохраны Михаил Додон.
Один из правонарушителей оказался несовершеннолетним.
"Задержанных и раньше ловили на противозаконных действиях. На них заведены уголовные дела", - добавил Михаил Додон.
Дом арендует семья из Украины. На праздники она выехала из Молдовы.
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vox.publika.md