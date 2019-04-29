За прошедшие сутки полицейские поймали более 20 пьяных водителей

24 пьяных за рулем поймали за последние сутки. Девятерым выписали штрафы, в отношении 14-ти открыты уголовные дела.

"Ни один водитель не пьёт в одиночку. Они потребляют спиртное в кругу родных, близких и друзей, которые допускают, чтобы водитель может выпить. Юридической ответственности они не несут, но формально тоже виноваты", - сказал начальник ГИП Александру Пынзарь.

В выходные в стране зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. 26 человек получили тяжелые травмы, двое погибли.