ДТП в столице: микроавтобус на полном ходу врезался в легковушку и перевернулся

ДТП в столичном секторе Рышкановка. На перекрестке улиц Руссо и Димо микроавтобус на полном ходу врезался в легковушку и перевернулся.

"Мне горел красный, я остановился. А потом, уже на зеленый, со стороны Алеку Руссо на мою машину налетел микроавтобус, ударил и развернул ее".

Пострадал только водитель микроавтобуса, его отвезли в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Виновному водителю грозит 1500 леев штрафа и шесть штрафных пунктов.