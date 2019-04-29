Сильный пожар в Эшдаунском лесу, в свое время послужившем прототипом Зачарованного леса, где жил Винни-Пух и его друзья, потушен, смотрители леса обещают быстрое природное восстановление.
Как говорится в переданном в заявлении главы управления инцидентов пожарной службы Восточного Сассекса Эндрю Госдена, сигнал о пожаре поступил в пожарную службу около 10 вечера в воскресенье, после чего на место прибыли сотрудники сразу нескольких окрестных управлений, передает РИА Новости.
"Огонь распространялся быстро, значительный пожар охватил примерно 15 гектаров… Причину пожара мы пока не знаем. Мы работаем вместе с полицией Сассекса и смотрителями леса над расследованием причины. На данном этапе мы не рассматриваем версию поджога. Расследование продлится ближайшие несколько дней", - говорится в заявлении Госдена.
Один из лесников рассказал местным журналистам, что пожар нарушил жизненный уклад местной фауны, однако не критично. По его словам, трава уже начнет расти через несколько недель, животные, птицы и насекомые быстро восстановят популяции, и уже спустя полгода следов пожара уже, возможно, почти не останется.
Эшдаунский лес находился неподалеку от дома автора сказок о медвежонке Винни-Пухе Алана Милна, и писатель нередко гулял там с сыном Кристофером Робином – одновременно читателем и героем сказок.
Некоторые топографические детали, связанные с Эшдаунским лесом, можно обнаружить и в рассказах также жившего неподалеку Артура Конан-Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе.
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