В Непале более 200 человек заразились неизвестной болезнью, десять умерли

Свыше 200 человек заразились неизвестной болезнью, еще десять умерли в районе Хумла на северо-западе Непала, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Как сообщил глава района, болезнь распространилась в нескольких деревнях района на прошлой неделе и унесла жизни преимущественно пожилых людей и детей. При этом, по словам главы района, вспышка неизвестной болезни возникает в отдаленных деревнях почти каждый год, передает РИА Новости.

Отмечается, что местные власти направили для борьбы с недугом несколько бригад врачей из районных центров.

"Мы ожидаем, что болезнь будет взята под контроль в скором времени", - заявил глава района, добавив, что врачи начали оказывать больным помощь и берут анализы, чтобы определить болезнь.