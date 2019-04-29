Родительский день в селе Мэркэуць отмечают на второй день после Пасхи

В селе Мэркэуць Бричанского района Родительский день отмечают на второй день после Пасхи. Традицию хранят уже больше 80 лет.

Алла Постолаки давно переехала в Москву, но на Пасху и поминальный день приезжает в родное село.

"Это традиция, которую мы унаследовали от наших предков, и мы их храним. Встречаемся сегодня с родственниками, чтобы помянуть тех, кого уже нет с нами".

Многие приходят к могилам своих родных и близких с традиционными пасхальными блюдами.

"Куличи, крашенные яйца, печенье, полотенце, как память о моих родителях".

"Мы все пришли, дочь, внук, брат, зять".

На могилы родных в этот день приезжают и из других населённых пунктов.

"Мы приехали из другого города, чтобы помянуть наших предков, это очень важный день для нашей семьи, потому что здесь похоронены наши бабушка с дедушкой, которые нас растили".

Старожилы говорят, что поминать усопших на второй день после Пасхи в их селе начали еще в 1935 году.

"Хотели было перенести на другую дату, но мы решили оставить так, как было. Пришли сегодня на кладбище чтобы помянуть усопших. Здесь родители, мой муж, две тётушки".

"В соседних сёлах в четверг и в субботу поминают усопших. Значит, был когда-то священник, который устраивал дни памяти об усопших всю эту неделю и мы решили сохранить эту традицию", - сказал настоятель церкви в Мэркэуць Октавиан Гаврилое.