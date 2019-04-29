Мужчина вырыл тоннель для слежки за бывшей женой и застрял в нем

В мексиканском городе Пуэрто-Пеньяско, штат Сонора, ревнивый мужчина вырыл тоннель для слежки за бывшей супругой и застрял в нем. Об этом сообщает местный новостной портал Mexico News Daily.

В четверг, 25 апреля, 58-летняя Гризельда Сантильян (Griselda Santillán) сообщила полицейским, что под ее домом прячется бывший муж Сезар Арнольдо Гомес (César Arnoldo Gómez). По ее словам, последнюю неделю она слышала под зданием подозрительные звуки и думала, что там бегают коты, передает lenta.

Однако со временем шум усилился. Тогда Сантильян вместе с соседом осмотрели участок и обнаружили возле дома вырытый тоннель, несколько ножей и бутылки с водой. Внутри тоннеля находился 50-летний Гомес, который около 24 часов не мог выбраться наружу и просил о помощи.

Прибывшие на место спасатели в течение 45 минут извлекали мексиканца из тоннеля. Гомес страдал от обезвоживания, его госпитализировали. После выписки мужчину взяли под стражу за нарушение судебного решения, запрещавшего ему приближаться к супруге. Сантильян отметила, что развелась с мужем из-за его склонности к чрезмерной ревности.