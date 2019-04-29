Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

На это ему понадобилось 122 дня.

72-летний Жан-Жак Савен накануне завершил свое 122-дневное путешествие в бочке по Атлантическому океану, передает Моя Планета.

Он отправился в путь в декабре, отплыв от Канарских островов, и за несколько месяцев добрался до Карибского бассейна, пересек меридиан, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французское издание La Croix.

В настоящее время бочка дрейфует по направлению к Флориде, а ему нужно найти порт, где он смог бы пересесть на грузовое судно, чтобы вместе с бочкой оно доставило его до острова Мартиника в Карибском море, где мужчину ожидает семья.



Корабль-бочка представляет собой выкрашенный в оранжевый цвет цилиндрический контейнер без паруса длиной в 3 м, шириной в 2,10 м и весом 450 кг. Он изготовлен из толстой фанеры.

Внутри размещены койка, кухня, столик для морских карт и навигационного оборудования. Построено необычное плавучее средство на одной из верфей департамента Жиронда на юго-западе Франции.