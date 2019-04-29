На Шри-Ланке уточнили число иностранцев, погибших при взрывах

Министерство иностранных дел Шри-Ланки обнародовало список из 42 иностранных граждан, погибших в результате серии взрывов 21 апреля.

Ранее сообщалось, что среди погибших в результате восьми взрывов 40 иностранцев, россиян среди них нет, передает РИА Новости.

МИД Шри-Ланки отмечает, что еще 12 иностранцев остаются пропавшими без вести и могут быть среди неопознанных жертв взрывов, проводится опознание.

Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Как заявил ранее президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации.

По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.