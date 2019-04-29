Министерство иностранных дел Шри-Ланки обнародовало список из 42 иностранных граждан, погибших в результате серии взрывов 21 апреля.
Ранее сообщалось, что среди погибших в результате восьми взрывов 40 иностранцев, россиян среди них нет, передает РИА Новости.
МИД Шри-Ланки отмечает, что еще 12 иностранцев остаются пропавшими без вести и могут быть среди неопознанных жертв взрывов, проводится опознание.
Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек.
Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Как заявил ранее президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации.
По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.
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