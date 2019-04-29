ЕС продлил на год санкции против Мьянмы

ЕС продлил санкции против Мьянмы ещё на год, меры ограничивают поставки оружия и товаров двойного назначения, сообщил в понедельник Совет ЕС.

"Совет продлил действие ограничительных мер в отношении Мьянмы на один год, до 30 апреля 2020 года",- говорится в сообщении.

Режим санкций включает эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для "внутренних репрессий", запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования военными и пограничной полицией, а также экспортные ограничения на поставки оборудования для наблюдения за коммуникациями, передает РИА Новости.

Мерами также запрещается военная подготовка и военное сотрудничество с вооруженными силами Мьянмы.

Продление также охватывает ограничительные меры в отношении 14 официальных лиц за "серьезные нарушения прав человека" или действия против этнических меньшинств в стране.