Google отказался от разработки "длинных" скриншотов для Android

Компания Google отказалась от идеи запуска функции скроллинга скриншотов для стоковой версии , пишет портал TechRadar.

Почти год назад пользователи обратились к технологическому гиганту с просьбой о создании и внедрении такой возможности. В компании тогда завили, что передали задачу команде разработчиков. Позднее ее статус значился как "отложено". И вот теперь стало известно, что задачу "невозможно исправить", она "невыполнима".

В Google данное решение никак не комментируют. Однако эксперты полагают, что у компании отсутствуют какие-либо ограничения для запуска этой функции, передает IZ.

28 марта сообщалось, что специалисты выявили критическую уязвимость в популярном браузере для Android. Речь идет о UC Browser, который позволяет скачивать программные модули в обход серверов Google Play и делает гаджет неспособным противостоять вредоносным программам. С помощью этой уязвимости хакеры похищали данные банковских карт, логины и пароли.