В Молдове конфисковали три автомобиля за поддельные документы

Три машины конфисковали пограничные полицейские на КПП в Паланке и Гримэнкэуць, а также на бричанском участке за прошедшие сутки.

На контрольно-пропускном пункте Паланка при проверке документов у одного из водителей обнаружили поддельные права. Мужчина признался, что сделал их в России через знакомого.

Фиктивные румынские права оказались и у столичного жителя, который пересекал границу в Гримэнкэуць. Документы обоих водителей отправили на экспертизу, а транспортные средства изъяли.

На бричанском участке пограничная полиция остановила гражданина Молдовы за рулем автомобиля с поддельным техпаспортом. На время расследования машину изъяли.