Второй день Пасхи многие столичные жители провели на свежем воздухе. По традиции, жарили шашлыки, пили вино и слушали музыку.
К выходу на природу готовились заранее, приготовили закуску, купили мясо.
"Какие будут шашлыки, пока не знаем. Только начали готовить. Вместо масла есть сало. Чтобы жарить в жире, так вкусней".
"Взяли мясо, куличи, салат из капусты и зелени, помидоры. Выпили по стакану пива или вина, как принято. Радуемся этому празднику, хорошей погоде и солнцу".
И детям понравилось проводить время на природе.
Самые смелые вышли на пляжи.
"Загораем. Сейчас как раз самое время. Когда солнце сильное, можно сгореть. Это уже плохо".
В ближайшие дни погода будет по-прежнему теплой, правда, возможны и кратковременные дожди.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md