Второй день Пасхи кишиневцы провели на свежем воздухе

Второй день Пасхи многие столичные жители провели на свежем воздухе. По традиции, жарили шашлыки, пили вино и слушали музыку.

К выходу на природу готовились заранее, приготовили закуску, купили мясо.

"Какие будут шашлыки, пока не знаем. Только начали готовить. Вместо масла есть сало. Чтобы жарить в жире, так вкусней".

"Взяли мясо, куличи, салат из капусты и зелени, помидоры. Выпили по стакану пива или вина, как принято. Радуемся этому празднику, хорошей погоде и солнцу".

И детям понравилось проводить время на природе.

Самые смелые вышли на пляжи.

"Загораем. Сейчас как раз самое время. Когда солнце сильное, можно сгореть. Это уже плохо".

В ближайшие дни погода будет по-прежнему теплой, правда, возможны и кратковременные дожди.