На Старой Почте вокруг лицея имени Георге Кэлинеску появится забор

Вокруг лицея имени Георге Кэлинеску на Старой почте появится забор. Учреждения оградят от проходящих мимо прохожих и зачастую нежелательных гостей. Многие местные жители не довольны решением администрации школы, так как будут вынуждены обходить здание лицея, чтобы попасть на остановку.

"Забор этот выглядит просто ужасно, как в концлагере. К тому же придется от остановки долго идти, от одного края до другого".

"Выглядит некрасиво, будто зоопарк какой-то. Прохожу здесь каждый день, тут троллейбусная остановка и на работу идем только этой дорогой. И не только мы, но и большинство жителей близлежащих домов".

Некоторые, напротив, рады, что дети в лицее будут гулять по огороженной территории.

"Правильно, что забор устанавливают, сразу видно, что здесь учреждение находится. У нас будет своя дорожка, мы будем по ней ходить и детям не будем мешать".

"Это очень хорошо, все школы должны быть огорожены".

Строительство забора началось несколько дней назад. Для удобства местных жителей вдоль забора замостят пешеходную дорожку.