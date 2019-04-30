В Молдове за первый квартал текущего года зарегистрировано 32 попытки суицида

Полиция продолжает регистрировать попытки самоубийства среди подростков. За первые три месяца этого года свести счеты с жизнью хотели 32 несовершеннолетних - на два больше, чем за аналогичный период 2018-ого.

По данным Генерального инспектората полиции, за первый квартал текущего года больше всего попыток суицида совершили девочки - 24 случая. В то время как юноши отчаянный поступок хотели совершить в восьми случаях.

Наибольшая предрасположенность к совершению самоубийства была зафиксирована у подростков 13-16 лет. Еще 11 попыток суицида были совершены 17-ти и 18-ти летними. В двух случаях детям даже не исполнилось 13-ти. При этом 22 подростка учились, а десять не посещали школу.

15 детей воспитываются в полных семьях, 14 - одним из родителей. Двое собирались покончить с собой, оставшись без родительской опеки. Один был на попечении социальных служб.

Согласно полиции, подростки чаще всего пытаются свести счеты с жизнью из-за непонимания или конфликтов в семье, а также на фоне неразделенной любви.