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Граждане выступают против досрочных выборов в Молдове
// фото: publika.md
09:17, 30 Apr 2019
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Эгоизм некоторых депутатов может спровоцировать экономический и социальный кризис в Молдове. Так считают жители нашей страны по поводу возможных досрочных выборов. Недавно депутат ПДС Дмитрий Алайба заявил, что выборы нужно проводить снова и снова, пока тандем ПДС и ППДП не получит большинство в парламенте. Об этом он заявил на телеканале олигарха-уголовника Виктора Цопы, который является одним из покровителей блока ACUM.

"Выборы мы будем проводить до тех пор, пока не придем к власти".

Пенсионерка Ефросиния Калмыш из села Панашешты Страшенского района считает, что политики, которые хотят досрочных выборов, не желают этой стране добра, а думают лишь о личной выгоде.

"А кому нужны опять расходы. Лучше бы деньги пенсионерам оставили. Их надо выгнать из страны с этой их политикой".

И другие жители Панашешт считают, что досрочные выборы – это деньги из карманов граждан.

"Это пустая трата государственных денег, ошибочная политика в этой стране".

"Пусть сделают что-нибудь хорошее для страны, повысят зарплаты. Я не вижу ничего хорошего в досрочных выборах".

В Страшенах тоже возмущены поведением политиков блока ACUM.

"У меня двое детей, я их сама воспитываю, лучше бы мне выделили социальную помощь, чем проводить досрочные выборы. Я была на выборах один раз и второй раз идти голосовать не собираюсь. Это эгоистично по отношению к нам, гражданам Молдовы".

"Затраты большие, а обещания скудные. Ощущается, как тратится зарплата, как повышаются цены на продукты".

Жители Каларашского района призывают депутатов, избранных в новый парламент, прийти к общему мнению о формировании парламентского большинства.

"Пусть договорятся там и создадут коалицию, чтобы начать работать, а не тратить деньги впустую на выборы".

Жители Оргеева уверены, что в случае досрочных выборов больше всего потеряет тандем ПДС-ППДП.

"Не нужны нашей стране досрочные выборы. Что сделали Андрей Нэстасе и Майя Санду, чтобы мы за них голосовали?".

"Если их что-то не устраивает, это не значит, что надо делать это десять или сто раз".

Скандальное заявление депутата блока ACUM Дмитрия Алайбы о намерении тандема ПДС-ППДП проводить выборы до тех пор, пока они не получат большинство в парламенте, вызвало жёсткую критику политических аналитиков и социологов. По их словам, Майя Санду и Андрей Нэстасе, которые, скорее всего, пляшут под дудку олигархов из-за рубежа, демонстрируют таким образом отчаяние и без угрызений совести действуют против граждан, которые не хотят досрочных выборов.




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