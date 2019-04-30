Пасха со звездами: как молдавские знаменитости отметили христианский праздник

Дома, с близкими за праздничным столом, или за границей, чтобы сменить обстановку и надышаться воздухом других стран, провели Пасху звезды отечественной эстрады и телевидения.

Многие делились впечатлениями в соцсетях. Дан Балан, к примеру, вернулся на родину и вместе со своей семьёй отправился в село Сэрэтений Векь Оргеевского района. Там он разбивал крашенки с племянницей Элизой.

И мать Дана Балана с удовольствием проводила время со звездным сыном и внучкой.

Гастроли Адриана Урсу выпали на дату светлого праздника. Он выступил перед нашими соотечественниками, проживающими в Италии.

И Оля Тира отметила Пасху далеко от дома. Она отправилась навестить сестру на Кипре.

Ведущая Лилу Ожован наслаждалась хорошей погодой в cеле, в кругу своих родственников. В инстаграме она выложила видео прекрасного отдыха на природе.

View this post on Instagram Paste Fericit! ! Со Светлой Пасхой! A post shared by Dan Balan (@danbalan) on Apr 28, 2019 at 8:54am PDT