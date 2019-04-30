Что говорят врачи о состоянии ребенка, который выпал с 8-го этажа в Бельцах

Трагический случай в Бельцах. Двухлетняя девочка упала с 8-го этажа многоквартирного дома оставшись без присмотра. Инцидент произошел вчера вечером около 19:10. Ее обнаружили прохожие, которые и вызвали полицию.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Соседи были потрясены случившимся и сказали, что семья хорошая, а малышке посчастливилось остаться в живых.

"Мы все в шоке, мы знаем эту семью, я жил здесь всю свою жизнь".

"Это хорошая семья, мы знаем их бабушку, но это трагедия. Мы только что из больницы, ей повезло, она родилась в рубашке".

Врачи не хотели комментировать случай, сказав лишь, что девочка находится в реанимации.

"У нее черепно-мозговая травма и повреждены внутренние органы, но ее состояние стабильное".

По данным полиции, родители ребенка в это время спали, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Девочка забралась на подоконник и выпала с окна.

Полиция расследует все обстоятельства трагедии.