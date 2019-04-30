Накануне вечером в центре Кишинева произошло ДТП

Легковушка и минивэн столкнулись накануне вечером в центре столицы. Пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка.

По данным полиции, произошло лобовое столкновение, после чего одну из машин выбросило с дороги и она врезалась в столб.

"По словам очевидцев, автомобиль марки volkswagen ехал по Штефана чел Маре в сторону Сергея Лазо, а автомобиль марки Ford ехал по Штефана чел Маре в сторону улицы Марии Чеботарь".

Обстоятельства ДТП выясняются.