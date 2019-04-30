В Криулянском районе прошел фестиваль пасхальных песен

Церковные хоры, фольклорные коллективы и народные умельцы приняли участие накануне в Фестивале пасхальных песен в селе Слободзия-Душка Криулянского района.

На сцене выступили десять фольклорных ансамблей, детский церковный хор из села Избиште и хор священнослужителей.

"Каждый год встречаемся в разных селах с замечательными, душевными людьми в рамках этого фестиваля и несем слово Воскресения Господня. Обмениваемся традициями, потому что в каждом селе свои обычаи, и таким образом обогащаемся обоюдно", - сказал протоиерей районов Криулень и Дубэсарь Теодор Пелин.

Цель мероприятия - возродить и продвигать уже забытые традиции. А народные мастера привезли на выставку самые разнообразные изделия.

"Мы привезли вязанные шапочки, шали, шарфы для женщин и девушек, есть пончо для девочек, весенние и осенние шапочки для детей".

Каждый год фестиваль проходит в разных селах Криулянского района.

"По традиции, фестиваль каждый раз проводится в другом селе. В прошлом году он прошел в коммуне Грушова, в позапрошлом - в Избиште, где традиционно организуют и пасхальные качели, а в будущем году планируем провести его в селе Круглик, откуда фестиваль взял свое начало", - прокомментировала глава Управления культуры, Криулень Валентина Бобейко.

Председатель Криулянского района Ион Цуркану говорит, что от души провел время на фестивале.

"Этот праздник несет в наши души свет и спокойствие. Я под большим впечатлением от этого концерта. Я слушал, как пели женщины 70-80 лет... поверьте, я видел слезы в их глазах".

Фестиваль пасхальных песен стал традицией, в этом году его провели в 19-й раз.