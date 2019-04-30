Ларри Кинг перенес остановку сердца

Американский тележурналист Ларри Кинг перенес инфаркт, который сопровождался остановкой сердца.

Известный американский журналист и телеведущий Ларри Кинг перенес инфаркт, сообщил портал TMZ в понедельник, 29 апреля.



По данным издания, 25 апреля у Кинга остановилось сердце. В это время журналист готовился отправиться в больницу на обследование из-за проблем с дыханием, которые у него наблюдались несколько месяцев, передает Корреспондент.



Врачи экстренно доставили 85-летнего телеведущего в больницу. После вмешательства медиков Кинг пришел в себя, его состояние стабилизировалось.



Проблемы с сердцем у Кинга впервые выявили 30 лет назад. С тех пор он уже перенес два сердечных приступа.