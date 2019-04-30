Facebook впервые дал ученым доступ к своим конфиденциальным данным

При этом ученые не получат доступ к данным соцсети за те периоды, когда Facebook подвергался наиболее острой критике.

Facebook впервые открыл доступ к своим конфиденциальным данным группе ученых, сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 29 апреля.

Независимая группа из 60 ученых, представляющих 30 академических институтов из 11 стран, получит доступ к данным с января 2017 года по февраль 2019 года, передает Корреспондент.

Одной из областей их интереса станет возможное влияние социальных сети на выборы. При этом ученые не получат доступ к данным соцсети за те периоды, когда Facebook подверглась критике за утечку данных.

Напомним, в начале прошлого года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам.