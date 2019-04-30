В Японии начался ритуал отречения императора от престола

Император Акихито официально уйдет в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй – Установление мира.

Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме в Японии во вторник утром. Об этом сообщает газета Mainichi 30 апреля.

Местное телевидение продемонстрировало, как император Акихито входит в храм Касикодоро, чтобы сообщить о своем уходе синтоистским богам. По преданию это храм богини Солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи, передает Корреспондент.

Только часть ритуала была показана.

Церемония отречения от престола пройдет в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Она начнется около 17:00 по местному времени (11:00 по молдове).

По информации газеты, премьер-министр Японии Синдзо Абэ произнесет речь и поблагодарит отрекающегося 85-летнего императора. Акихито также выступит с последним словом в качестве императора.

На церемонии будут присутствовать супруга Акихито императрица Митико, Нарухито, главы всех трех ветвей власти Японии – законодательной, исполнительной и судебной, и представители органов местного управления – всего 338 человек.

Император официально уйдет в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй – Установление мира. Он больше не будет выполнять никаких официальных обязанностей и станет почетным императором.

Акихито даже не будет присутствовать на ритуалах по вступлению на престол собственного сына, чтобы не мешать новому императору.