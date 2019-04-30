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Власти Шри-Ланки отменили запрет на использование соцсетей
// фото: ТАСС
10:02, 30 Apr 2019
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Такая мера применялась для предотвращения распространения информации среди террористов, причастных к атакам.

Власти Шри-Ланки распорядились снять временные ограничения на использование соцсетей, введенные после серии терактов на острове 21 апреля. Об этом во вторник сообщает портал News 1st со ссылкой на ланкийский Департамент государственной информации, передает ТАСС.

Ограничения были отменены после того, как президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обратился в Комиссию по надзору над телекоммуникациями с соответствующей просьбой.

Власти страны распорядились о блокировке всех основных соцсетей 21 апреля после взрывов с целью предотвратить распространение информации среди террористов, причастных к атакам.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. По последним сведениям, в результате взрывов погибли около 250 человек.




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