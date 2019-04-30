Попавшую в ДТП певицу МакSим перевезут в Москву к концу недели

Ее продюсер сообщила, что исполнительница идет на поправку.

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в аварию, чувствует себя лучше, к концу недели ее, возможно, перевезут в Москву. Об этом во вторник сообщила ее продюсер Маргарита Соколова, передает ТАСС.

"[МакSим] передает всем аудио-привет! Пока еще больно говорить, но чувствует себя лучше. К концу недели, бог даст, перевезем ее в Москву", - написала Соколова в Instagram.

Она также разместила на странице аудиообращение МакSim. "Я надеюсь, что скоро мне разрешат вернуться домой. Я выполняю все предписания докторов и иду на поправку. Пока еще болит голова и держится температура, но становится с каждым днем легче", - рассказала певица, поблагодарив поклонников за поддержку.

Ранее Соколова сообщила, что МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, певица направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Артистка получила множественные гематомы. По оценке врачей, реабилитация девушки продлится до 20-х чисел мая.