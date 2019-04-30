В Бельгии детоубийцу Де Гельдера признали невменяемым

Четверо независимых экспертов признали больным шизофренией 30-летнего Кима Де Гельдера, который в 2013 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство двух детей и двух женщин, сообщил его адвокат Яак Хентьенс.

"Все 10 лет я утверждаю, что мой подзащитный болен. Я рад тому, что был наконец услышан", - сказал он журналистам, передает РИА Новости.

По словам адвоката, по рекомендации экспертов Де Гельдер, признанный невменяемым, будем переведен из тюрьмы в городе Гент в одну из закрытых психиатрических лечебниц, но данное решение еще предстоит одобрить 13 мая судебной палате по социальной защите.

В январе 2009 года Де Гельдер напал на ясли в бельгийском Дендермонде и убил ножом двух детей в возрасте шести и девяти месяцев, а также 54-летнюю воспитательницу. Еще 20 детей с ножевыми ранениями были госпитализированы. Де Гельдер скрылся с места преступления на велосипеде, но позже был задержан полицией. За неделю до этого преступник зарезал 72-летнюю женщину.

На суде защите не удалось убедить присяжных в том, что он является шизофреником и действовал неосознанно. Адвокат требовал поместить Де Гельдера в закрытую психиатрическую лечебницу как не отвечающего за свои поступки человека.

Специально созданная коллегия из пяти психиатров ранее единодушно постановила, что детоубийца, несмотря на психические проблемы, был способен контролировать свои действия и несет за них ответственность.

В ходе следствия было установлено, что в момент нападения на ясли молодой человек не находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Обвиняемый первоначально утверждал, что не помнит, что совершил убийства, но, в конце концов, сознался в преступлении.