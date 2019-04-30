В 1968 году на киностудии "Мосфильм" была снята культовая советская картина, покорившая десятки миллионов зрительских сердец.
Сегодня найти человека, не смотревшего "Бриллиантовую руку", вряд ли получится. Эту феноменальную детективно-эксцентрическую комедию знают все от мала до велика, а искрометный юмор героев фильма остается актуальным и сегодня, пишет sozh.info.
Лента, снятая по мотивам реальной истории, принесла всесоюзную известность Леониду Гайдаю, фильм снискал славу не только в СССР, но и далеко за рубежом.
А вот мировых съемок как раз и не было: при выборе локаций киношники были ограничены хоть и большой, но одной страной. Сцены, переносящие зрителя за границу, на самом деле снимались в Советском Союзе, Гайдай категорически отказался выезжать за пределы страны.
Такой смешной и уникальной картина вышла еще и потому, что, как и многие другие работы Леонида Гайдая, "Бриллиантовая рука" буквально кишит импровизациями легендарных актеров: так, например, сцену, где контрабандист Лелик, стоя в воде, кричит "Идиот, тьфу", принято считать полным экспромтом Анатолия Папанова.
По случаю полувекового юбилея "Бриллиантовой руки" предлагаем познакомиться с некоторыми интересными фактами со съемочной площадки культовой комедии.
"Бриллиантовая рука" в прокате имела просто сногсшибательный успех. Фильм принес Леониду Гайдаю настоящий триумф. Картину посмотрели 76 миллионов 700 тысяч человек. "Бриллиантовая рука" является третьей по популярности картиной за всю историю советского кинопроката.
Чтобы Юрий Никулин мог полноценно работать над своей ролью, в "Союзцирке" ему дали полугодовой отпуск. Никому другому такая возможность не выпадал.
Песня "Остров невезения" композитора Александра Зацепина очень не понравилась худсовету. Спасло "остров" только то, что на пробах Андрей Миронов блестяще его исполнил, после чего режиссер Леонид Гайдай настоял на включении композиции в фильм.
Во время съемок картины неожиданно прошел слух, что Юрий Никулин умер. На самом же деле работница гостиницы "Горизонт" обнаружила в подвале тело Никулина, накрытое простыней. В ужасе она не стала приглядываться, а на самом деле это был муляж, сделанный для съемок эпизода, когда Горбунков выпадает из вертолета.
В отличие от других актеров, которые проходили кастинг на свои роли, Юрий Никулин был утвержден изначально. Роль Семена Семеновича Горбункова писалась именно под Никулина. А вот Гешу (Андрей Миронов) Леонид Гайдай сначала видел в исполнении Георгия Вицина. На роль Лелика (Анатолий Папанов) также пробовались актеры Михаил Пуговки и Леонид Сатановский. А соблазнительницу (Светлана Светличная) должна была исполнить Клара Лучко.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md