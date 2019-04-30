Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на аукцион за $2 млн

Костюм состоит из тринадцати основных элементов, включая железный шлем, маску, сапоги, плащи и гульфик.

Оригинальный костюм персонажа фантастической киноэпопеи "Звёздные войны" Дарта Вейдера выставят на торги 14 мая, сообщается на сайте британского аукционного дома "Бонхамс".

Владелец костюма Брайс Эллер намерен получить за него от одного до двух миллионов долларов. Он изображал героя на премии "Оскар" в 1978 году и на каждой премьере фильмов эпопеи. Эллер признаётся, что однажды чуть не упал в обморок от обезвоживания в этом одеянии, передает Life.

— В этом костюме очень жарко. Он многослойный. Понадобится около 25 минут, чтобы его надеть, и без посторонней помощи здесь не обойтись, — рассказал коллекционер.

Отмечается, что костюм Дарта Вейдера состоит из тринадцати основных элементов, включая железный шлем, маску, сапоги, плащи и гульфик.