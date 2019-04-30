Овен решит финансовые вопросы, а Дева отправится в путешествие, обещают астрологи. Астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 29 апреля - 5 мая.
ОВЕН. Вас ждет насыщенный и достаточно напряженный период, так что расслабляться не торопитесь. Честолюбие, которым обладаете, поможет решить важные вопросы, связанные с финансами. При этом старайтесь концентрироваться на самом главном.
ТЕЛЕЦ. Полноценный отдых необходим вам сейчас как никогда, ведь в последнее время вы много работали. Приложите усилия к тому, чтобы управлять своим эмоциональным состоянием, которое подчас становится разрушительным для близких людей и коллег, передает УНИАН.
БЛИЗНЕЦЫ. Сомнения, не дававшие вам покоя в последнее время, наконец-то развеются. Вы почувствуете уверенность в собственных силах. Это прекрасный настрой для великих свершений и решения сложных задач.
РАК. Идеи, которые приходят вам в голову сейчас, несколько необычны, а иногда даже экстравагантны. Поэтому не торопитесь делиться ими с руководством — вас могут не понять. Не стоит верить людям, которых не очень хорошо знаете.
ЛЕВ. Перемены к лучшему обязательно наступят, нужно только верить в это. Благодаря своему личному обаянию сумеете найти единомышленников для серьезного проекта. Проявите экономию, отправляясь по магазинам.
ДЕВА. Самое время собираться в путешествия, но при этом избегайте спешки, которая не способствует порядку. Предстоящий период не самый лучший для деловых контактов — важные встречи лучше перенести на будущее.
ВЕСЫ. Повышая собственный профессиональный уровень, вы приобретаете новые знания, возвышаясь в глазах сотрудников и руководства. Желательно оградить себя от проблем, которые не имеют к вам никакого отношения — каждый должен думать о себе сам.
СКОРПИОН. Удача улыбается вам сейчас, так что можете идти к руководству со своими идеями и предложениями — они будут обязательно оценены по достоинству. В любых обстоятельствах сохраняйте внутреннее спокойствие.
СТРЕЛЕЦ. Весьма эффективными будут деловые встречи. Помните лишь о том, что не стоит суетиться, пытаясь торопить события. Накопленный опыт поможет существенно улучшить ваше материальное положение, что не может не радовать.
КОЗЕРОГ. Благоприятный период наступает для целеустремленных людей, тех, кто готов пожертвовать личным ради общественного дела. Будьте готовы к тому, что кто-то из друзей обратиться к вам за помощью.
ВОДОЛЕЙ. Планы, которые вы долго вынашивали, наконец-то получат шанс осуществиться. Но, вполне вероятно, что придется в срочном порядке кое-что менять в том, что было намечено ранее. Тут главное — последовательность.
РЫБЫ. Доказывать свою правоту во что бы то ни стало звезды не рекомендуют представителям этого знака — подобный ход может обернуться кучей проблем. Будьте покладистее, не забывайте, что на компромисс нужно будет пойти в любой момент.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md