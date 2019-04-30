В Кишиневе на Пасху ограбили квартиру

На Пасху в Кишиневе ограбили квартиру. Инцидент произошёл на Буюканах в период с 09:00 утра 28 апреля по 17:00 вечера 29 апреля.

Неизвестные разбили окно и вынесли из дома ценные вещи и деньги. Воры украли 5120 евро и тысячу леев.

Полиция дала рекомендации, как защитить квартиру от "домушников":

- Перед отъездом хорошо закройте все двери, окна и балконы. Ни в коем случае не оставляйте ключи под ковриком. Не оставляйте ценные вещи на видном месте, или в хорошо известных для вора местах - под матрасом, в подушках, в сервантах, за картинами, в ящиках.

- Если вы живете в квартире на первом или последнем этаже, лучше заранее установить на окна решетки — для пущего спокойствия.

- Если вы потеряли ключи от квартиры, или их кто-то украл - следует заменить замки на дверях.

- Позаботьтесь о степени надежности и секретности вашего замка. Установите дополнительное запорное устройство на входную дверь и постоянно им пользуйтесь.

- В случае длительного отсутствия попросите соседей присмотреть за квартирой и регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика.