Метеорологи прогнозируют дожди в ближайшие дни

В ближайшие дни на всей территории страны ожидаются дожди и незначительное похолодание, по данным Государственной гидрометеорологической службы.

Таким образом, сегодня в республике переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Завтра дожди продолжатся, незначительно похолодает, передает МОЛДПРЕС.

Слабые осадки на севере страны будут наблюдаться в течение всей недели, в центре – до четверга, а на юге – только сегодня и завтра.

На севере страны в ближайшие дни температура воздуха днем составит 13-18 °C, а ночью – 7-8 °C.

В то же время в центре страны столбики термометров будут показывать +19 °C днем, и +9 °C ночью, а на юге воздух прогреется до +20 °C днем и +10 °C ночью.