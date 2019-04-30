Cо 2 мая доступ частного транспорта на кладбища столицы будет временно запрещен

С 2 мая будет ограничен доступ частного транспорта на территориях столичных кладбищ. Примэрия муниципия Кишинев уточняет в пресс-релизе, что эта мера применяется в связи с выполнением работ по благоустройству кладбищ в контексте приближения Родительского дня.

Со среды, 2 мая, будет ограничен доступ на территорию Кладбища Святого Лазаря по ул. Дойна, а с 3 мая на территории Центрального кладбища по ул. Алексей Матеевич, Католического кладбища на ул. Трандафирилор, Кладбища Святой Троицы на ш. Мунчешть, Кладбища Скулень по пер. Кэлэрашь и Кладбища Штефан Чобану по ул. Декабристов, передает IPN.

Тем, кто в эти дни намерен посетить кладбища для ухода за могилами, рекомендовано соблюдать ограничения в движении частного транспорта.