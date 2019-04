Очевидцы сообщили о ЧП накануне вечером. На момент приезда пожарных пламя охватило территорию в 20 гектаров, сообщает Би-би-си. Было задействовано шесть пожарных бригад, передает life.

Один из спасателей уверен, что нет никаких оснований говорить о поджоге. В округе давно не было дождей, поэтому пламя быстро распространялось по сухим кустарникам.

Отметим, что Эшдаунский лес находится неподалёку от дома Алана Милна — автора сказок о медвежонке Винни-Пухе. Писатель нередко гулял там с сыном Кристофером Робином — одновременно читателем и героем сказок.

UPDATE: East Sussex Fire Service are on scene at Ashdown Forest. Large forest fire



Photo M Cole pic.twitter.com/x8E3rdzLWS