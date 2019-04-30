Спасатели Восточного Сассекса всю ночь тушили огонь в Эшдаунском лесу, который стал прототипом места жительства сказочного героя Винни-Пуха.
Очевидцы сообщили о ЧП накануне вечером. На момент приезда пожарных пламя охватило территорию в 20 гектаров, сообщает Би-би-си. Было задействовано шесть пожарных бригад, передает life.
Один из спасателей уверен, что нет никаких оснований говорить о поджоге. В округе давно не было дождей, поэтому пламя быстро распространялось по сухим кустарникам.
Отметим, что Эшдаунский лес находится неподалёку от дома Алана Милна — автора сказок о медвежонке Винни-Пухе. Писатель нередко гулял там с сыном Кристофером Робином — одновременно читателем и героем сказок.
UPDATE: East Sussex Fire Service are on scene at Ashdown Forest. Large forest fire— Sussex Incidents (@SussexIncidents) April 28, 2019
Photo M Cole pic.twitter.com/x8E3rdzLWS
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