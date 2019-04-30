Глава Xiaomi проспорил миллиард юаней

Излишний оптимизм по поводу перспектив роста бизнеса Xiaomi, возможно, обойдётся генеральному директору компании Лэю Цзюню в круглую сумму. По информации Bloomberg, Цзюнь в 2013-м году заключил пари на миллиард юаней, которое, судя по всему, проиграл.

Во время телевизионного шоу в декабре 2013-го Лэй Цзюнь поспорил с главой крупного китайского производителя бытовых и промышленных кондиционеров Gree Electric Appliances, Дун Минчжу.

Глава Xiaomi предложил, чтобы Дун заплатила ему один юань, если спустя пять лет выручка производителя смартфонов превысит выручку Gree. Но глава Gree в ответ предложила поспорить на миллиард юаней, и Лэй согласился.

Bloomberg приводит данные из финансовых отчётов обеих компаний за 2018-й год (хотя в момент спора период, за который нужно считать выручку для выигрыша, не оговаривали), передает Вести.

Gree в воскресенье отчиталась о выручке в 198 млрд юаней, показатель Xiaomi за минувший год примерно на 20 млрд юаней меньше. Производитель смартфонов не оправдал ожиданий аналитиков в 2018-м, и курс акций компании снизился с момента состоявшегося в июле IPO на 30 процентов.

Представители обеих компаний отказались сообщить в ответ на запрос Bloomberg, будет ли Лэй выплачивать проигранное, а Дун — требовать выплаты.

По текущему курсу сумма немаленькая — миллиард юаней примерно равен 149 млн долларов, однако состояние основателя Xiaomi оценивается Forbes в 11,2 млрд долларов. Издание отмечает, что в материковом Китае азартные игры официально запрещены.