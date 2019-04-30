В столице Венгрии запретят ночные полеты

Полеты в ночное время над Будапештом отменят начиная с августа этого года. Посадка или вылет самолетов из аэропорта венгерской столицы будут под запретом с 12 ночи до 5 утра.

Соответствующее соглашение заключили мэр Будапешта Иштван Тарлос и министр инноваций и технологий Ласло Палкович, передает УНИАН.

Мэр столицы Венгрии уточнил, что приземление ночью будет разрешено только в чрезвычайных ситуациях, в частности, при экстремальных погодных условиях, похищении людей, терактах, экстренной посадки или необходимости скорой медпомощи.



Министр инноваций Палкович отметил, если шум от взлета и посадки превысит допустимые нормы, авиакомпания будет нести ответственность. Средства пойдут на звукоизоляцию домов и развитие системы мониторинга шума. Также он настаивает, чтобы авиакомпании, которые летают в Будапешт, использовали бесшумные лайнеры.

«В этом отношении Wizz Air лидирует, потому что машины, недавно включенные в парк этой авиакомпании, создают вдвое меньше шума, чем модели, которые они использовали ранее», – сказал министр.





