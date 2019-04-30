Создана основа для будущего "лазерного Wi-Fi"

На сегодняшний день Wi-Fi обеспечивает весьма высокие скорости, хотя и ценой уменьшения "дальнобойности". Однако у технологии есть свои минусы, которые исследователи и пытаются решить. Одним из вариантов является система Li-Fi — передача сигнала в диапазоне видимого света. Другой вариант — лазеры.

Исследователи Гарвардской школы технических и прикладных наук смогли применить полупроводниковый лазер для передачи и приёма микроволновых радиосигналов, что потенциально позволит резко повысить скорость передачи данных, передает Rambler.

Суть в том, что лазер, в отличие от генератора белого шума, выдаёт сигнал на одной частоте. А в частотном гребне спектра появляются множество лучей на нескольких частотах, которые равномерно разнесены, как зубья гребня. Это обеспечивает инфракрасный лазерный гребень частоты, в котором можно кодировать данные для передачи.

В рамках эксперимента сигнал закодировали таким образом, передали в точку приёма и успешно расшифровали.

Предполагается, что в будущем эта технология откроет дорогу к появлению терагерцовой радиосвязи. И хотя пока речи о коммерческом внедрении не идёт, в перспективе эта технология может стать основой будущих беспроводных коммуникаций.