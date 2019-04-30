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Дан Балан представил видеоклип на новую песню "Balzam"
// фото: 231.md
12:13, 30 Apr 2019
просмотров 102 | комментариев 0

Дан Балан представил новый трек "Balzam" и видеоклип на него.

Молдавский певец записал зажигательную песню Balzam вместе с российской исполнительницей Люсей Чеботиной. 

Все за несколько часов после публикации клипа на Youtube, ролик набрал свеше 18 тысяч просмотров.




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