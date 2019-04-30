В Китае гражданина Канады приговорили к казни

Подсудимый принимал участие в продаже и производстве метамфетамина в особо крупных размерах.

Суд города Цзяньмэнь на юге Китая приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады за торговлю наркотиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ во вторник, 30 апреля.

Отмечается, что подсудимый Фань Вэй принимал участие в продаже запрещенных психотропных препаратов в особо крупных масштабах. Вместе с ним приговоры были вынесены еще 10 сообщникам, среди которых гражданин США, еще четверо имеют паспорта Мексики, передает Корреспондент.

Согласно материалам следствия, банда занималась подпольным производством метамфетамина, а также организовала сеть теневых каналов по его сбыту. Несколько из злоумышленников были приговорены к пожизненным срокам, а также к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. Суд также постановил конфисковать имущество Фань Вэя, который руководил деятельностью группировки.

В Китае действует жесткое законодательство в отношении распространения наркотиков. Максимальным наказанием за производство и продажу, к примеру, свыше 50 грамм героина, может стать смертная казнь.