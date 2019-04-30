В Туле мужчина зарезал кассира магазина прямо на рабочем месте. ВИДЕО 18+

Мужчина зарезал кассира "Пятерочки" прямо на рабочем месте. Шокирующий случай произошел в городе Узловая Тульской области. Помочь девушке никто не решился, мужчина наносил ей удар за ударом в шею и живот. Медики насчитали около 20 ранений.

Оказалось, это не ограбление. Мужчина знал свою жертву, она была его соседкой, с которой у них давно развивался конфликт. Убийца сильно пил и постоянно устраивал по ночам дискотеки, выкручивая колонки на полную мощность. Девушка не раз вызывала полицию и даже угрожала написать на меломана заявление, сообщает Telegram-канала LIFE SHOT.

У погибшей остались трое маленьких детей.

Для поимки преступника полицейские вводили план «Перехват». В настоящее время убийца задержан.