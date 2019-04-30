Врачи рассказали о состоянии подростка, которого накануне сбил поезд в Унгенском районе

17-летний молодой человек из села Петрешть Унгенского района был сбит поездом прошлой ночью на участке железной дороги между селами Бучумень и Петрешть. Его срочно перевезли в районную больницу Унген.

Заместитель директора больницы Геннадий Шербу заявил для IPN, что молодой человек госпитализирован в реанимационное отделение. Он в сознании, но его состояние серьезное. Мальчика привезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом черепа и сотрясением мозга.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву отметила, что поезд передвигался по маршруту Белцы-Унгены.

Пока неизвестно, как мальчик оказался на рельсах. Обстоятельства дела устанавливаются.