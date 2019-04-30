Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

Основные правила безопасного приготовления и поедания шашлыка на природе, а также проведения пикника в целом.

Перевозить скоропортящиеся продукты для пикника лучше всего в сумке-холодильнике. За неимением таковой лучше вовсе не брать с собой молочные продукты, копчености, яйца и сладости с кремом — все они представляют собой отличный рассадник бактерий, передает Вести.

Впрочем, главное блюдо — это, в любом случае, шашлык. Для его жарки нам советуют использовать древесный уголь, металлические шампуры, а для еды — одноразовую посуду.

Слишком оптимистично думать, что приготовление мяса на огне позволяет избавиться от всех микробов — мангал не может обеспечить достаточно высокой температуры. Рекомендуется добавить в шашлык красный или черный перец, шафран, тимьян, куркуму или горчицу — все они имеют бактерицидные свойства.

Поедать шашлык лучше сразу после приготовления, а если уж хранить, то в закрытой пластиковой посуде — так, по крайней мере, вы убережете главное блюдо от насекомых, которые способны переносить ту или иную заразу. Альтернативный вариант — завернуть мясные кусочки в пищевую пленку.

О вреде жирной пищи сегодня уже, наверное, известно всем. Поэтому вместо традиционной свинины специалисты рекомендуют жарить баранину, а если уж без свинины никак, то лучше срезать с нее сало.

Рекомендуемые напитки: чай, минеральная вода, морс, отвары из сухофруктов. Нежелательны сладкие газированные напитки и вообще любые жидкости с повышенным содержанием сахара, а также энергетики и алкоголь.

На всякий случай нам напоминают, что пить воду из водоемов и мыть в ней любые продукты — опасно. И очень важно правильно обращаться с жидкостью для розжига, не подливать ее в в раскаленные дрова или тлеющее пламя — это чревато получением ожогов.