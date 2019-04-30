Основные правила безопасного приготовления и поедания шашлыка на природе, а также проведения пикника в целом.
Перевозить скоропортящиеся продукты для пикника лучше всего в сумке-холодильнике. За неимением таковой лучше вовсе не брать с собой молочные продукты, копчености, яйца и сладости с кремом — все они представляют собой отличный рассадник бактерий, передает Вести.
Впрочем, главное блюдо — это, в любом случае, шашлык. Для его жарки нам советуют использовать древесный уголь, металлические шампуры, а для еды — одноразовую посуду.
Слишком оптимистично думать, что приготовление мяса на огне позволяет избавиться от всех микробов — мангал не может обеспечить достаточно высокой температуры. Рекомендуется добавить в шашлык красный или черный перец, шафран, тимьян, куркуму или горчицу — все они имеют бактерицидные свойства.
Поедать шашлык лучше сразу после приготовления, а если уж хранить, то в закрытой пластиковой посуде — так, по крайней мере, вы убережете главное блюдо от насекомых, которые способны переносить ту или иную заразу. Альтернативный вариант — завернуть мясные кусочки в пищевую пленку.
О вреде жирной пищи сегодня уже, наверное, известно всем. Поэтому вместо традиционной свинины специалисты рекомендуют жарить баранину, а если уж без свинины никак, то лучше срезать с нее сало.
Рекомендуемые напитки: чай, минеральная вода, морс, отвары из сухофруктов. Нежелательны сладкие газированные напитки и вообще любые жидкости с повышенным содержанием сахара, а также энергетики и алкоголь.
На всякий случай нам напоминают, что пить воду из водоемов и мыть в ней любые продукты — опасно. И очень важно правильно обращаться с жидкостью для розжига, не подливать ее в в раскаленные дрова или тлеющее пламя — это чревато получением ожогов.
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