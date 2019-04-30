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Адский характер: самые ревнивые Знаки Зодиака
// фото: interesnosty.ru
12:34, 30 Apr 2019
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Гороскоп может рассказать правду о наших негативных качествах, а ревность часто толкает представителей некоторых Знаков зодиака на разрушительные поступки и даже месть.

Астрологи решили разобраться, кто из знаков зодиака и в какой степени подвержен этому чувству, пишет vesti-ua.net.

Овен

Самоуверенность, характерная для многих представителей этого знака, порой оказывается напускной. Овнов часто раздирают сомнения по любому поводу, отягощенные эмоциональностью и влюбчивостью.

Привычка возводить партнера на пьедестал создает всем лишние проблемы: малейшее подозрение (часто на пустом месте) — и разъяренный Овен готов свергнуть любимую с постамента. К счастью, рожденные под этим знаком быстро остывают. Обнять, успокоить — и вот уже Овен просит прощения за свою вспыльчивость.

Рак

Классика жанра: уже на первом свидании Рак в своих мыслях заходит слишком далеко. Речь не только о сексе, но в целом о планах на отношения. Проще говоря, Рак слишком спешит, что чревато дополнительным напряжением.

Оно, это напряжение, может нарастать и привести к настоящей катастрофе, если партнер не будет честен с Раком. Чтобы не случилось сцен с битьем посуды, выбрасыванием вещей в окно и драк с предполагаемой (или реальной) соперницей, от Рака нельзя ничего утаивать.

Скорпион

Никакой корректности, Скорпион, будучи собственником до мозга костей, легко устроит за вами слежку, если что-то подозревает. Он может копаться в вашем телефоне, звонить вашей подруге, чтобы та подтвердила, что вы действительно поехали к ней, и все в таком духе.

Сюда же прибавим манеру Скорпиона ревновать к вашим прошлым отношениям. Не хотите проблем в дальнейшем — держите рот на замке и на все вопросы о бывших отвечайте... В общем, придумайте что-нибудь, лишь бы избежать опасной темы.




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