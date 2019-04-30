Все чаще люди задумываются о защите окружающей среды, а также о том, что простые граждане могут сделать для того, чтобы сберечь планету для будущих поколений. По-прежнему существует проблема выброса вредных газов, и многие страны начали принимать законы, позволяющие снизить объем вредных выбросов, что позволит замедлить темпы изменения климата и загрязнения планеты.
Самые интересные и эффективные решени стран во всем мире.
Запрет на пластик одноразового использования становится все более распространенным
Каждую минуту в океан поступает мусор объемом в один грузовик. Поэтому страны во всем мире стараются сократить использование одноразового пластика, передает Вести.
Речь идет о пластиковых пакетах, бутылках, упаковках. Это позволит снизить уровень загрязнения.
В список стран, которые ввели этот запрет, входят следующие: Руанда, Франция, Индия, Ямайка, Тайвань, Марокко, Кения и другие.
Согласно данным ООН, 127 стран мира уже ввели или планируют ввод запрета на одноразовый пластик.
Не так давно запрет на использование одноразового пластика ввел ЕС. Этот закон направлен на запрет производства 10 товаров, начиная с 2021 года.
Цель закона – избавиться от этих товаров и заменить их более подходящими материалами
Запрет Кении на пластиковые сумки считается одним из самых жестких
Запрет Кении на использование пластиковых сумок, который вступил в силу в 2017 году, является одним из самых жестких законов в области защиты окружающей среды.
Любой, кто будет продавать, производить или просто носить такую сумку на территории страны, будет вынужден заплатить штрафы в размере $38 000 или провести 4 года в тюрьме.
В феврале 2018 года 50 человек были арестованы в рамках рейдов, направленных на выявление нарушений этого законодательства.
Некоторые города вводят свободные от автомобилей зоны или дни
Многие города во всем мире стали вводить пешеходные зоны, полностью свободные от автомобилей.
При этом, многие города пошли дальше и стали вводить свободные от автомобилей периоды времени, которые длятся все больше.
Так, некоторые острова Хорватии полностью свободны от машин, так же как и ряд городков Швейцарии.
Ряд других городов и деревень вводят запрет на использование автомобилей по определенным дням.
Эти законы защищают безопасность пешеходов, а также призваны сократить выбросы вредных газов в атмосферу.
Причем в некоторых городах обнаружили, что такие законы могут быть очень эффективны.
Так, в Пекине введен запрет на использование автомобилей по определенным дням недели. Это привело к сокращению вредных выбросов приблизительно на 9%. С другой стороны, аналогичный закон был введен в мексиканской столице Мехико, однако здесь он не имел того же успеха.
ЕС принял решение ввести запрет на пестициды, которые вредны для пчел
Пчелы помогают опылять растения, которые являются источником пищи.
Однако некоторые пестициды, используемые в сельском хозяйстве, являются вредными для пчел и даже для птиц.
Поэтому ЕС ввел запрет на три вида пестицидов в 2018 году: клотианидин, имидаклоприд и теиматоксам.
Франция пошла еще дальше, запретив пять видов пестицидов, которые, как считается, не только вредят пчелам, но также влияют на рост вредных выбросов в атмосферу.
Боливия подарила планете собственные права
В 2010 году Боливия ввела Закон о правах Матери-Земли, согласно которому земля получила собственные права, которые включали чистый воздух, свободные от загрязнения эко-системы, а также биоразнообразие.
В теории, закон предоставляет планете такие же права, как любому человеку.
Некоторые экологи полагают, что этот закон приведет к дальнейшим действиям. Некоторые страны последовали примеру Боливии.
В частности, Новая Зеландия подарила юридический статус реке Вангануи.
Норвегия борется с вырубкой лесов
Леса исчезают очень высокими темпами. Это связано с добывающей промышленностью и сельским хозяйством.
Сокращение лесов приводит к серьезным экологическим последствиям, включая изменение эко-систем, а также рост объемов вредных выбросов в атмосферу. Все это также способствует изменению климата.
Норвегия в 2016 году приняла закон о нулевой вырубке лесов, который запрещает импортировать товары, связанные с вырубкой лесов.
Правительство также не имеет права заключать контракты с компаниями, деятельность которых связана с вырубкой лесов.
Норвегия стала первой страной, которая ввела такой закон.
Чтобы стимулировать граждан использовать старые вещи, Швеция ввела налоговые льготы на ремонт
Иногда так получается, что выбросить старую вещь и купить новую бывает дешевле.
Однако это приводит к тому, что в мире накапливаются огромные объемы мусора.
Чтобы стимулировать граждан страны ремонтировать старые вещи и использовать их вместо новых, Швеция ввела налоговые льготы, которые снижают стоимость ремонтных услуг.
В Палау ввели зону размером с Испанию, где запрещена рыбалка
Чрезмерный отлов рыбы – это рыбная ловля слишком высокими темпами, так что популяция не успевает восстановиться.
Такая рыбная ловля имеет негативное влияние на пищевые цепочки и в конечном итоге приводит к нарушению целых экосистем.
Островная нация Палау сталкивается с чрезмерным отловом рыбы начиная с 2014 года.
В итоге страна решила создать свободную от рыбалки зону размером около 630 000 кв км.
Палау вводит и другие меры, направленные на защиту омывающих страну вод.
Франция вводит меня для сокращения пищевых отходов из супермаркетов
Около трети всех продуктов питания, которые выращиваются в мире, будут в итоге выброшены.
Во Франции около 7 млн тонн пищевых отходов выбрасывается ежегодно, согласно данным немецкой Deutsche Welle.
Чтобы сократить объем выбрасываемых продуктов питания, в 2016 году Франция приняла закон, согласно которому супермаркеты должны жертвовать не проданную еду тем, что в ней нуждается.
Если они не делают этого, то им будет выписан штраф в размере 3 750 евро.
В США введен закон, регулирующий выброс вредных химикатов, которые становятся причиной проблем со здоровьем населения
Еще в 10986 году в стране был введен закон, который устанавливает правила очистки опасных свалок, а также требует уведомление властей об объектах, содержащих вредные материалы, особенно речь идет о материалах, способных выделять вредные химикатах.
За несоблюдение этого закона полагается штраф в размере от $10 000 до $82 500.
Закон направлен на профилактику экологических катастроф и вреда для здоровья населения.
Китай ввел политику сокращения вредных выбросов в 2017 году
Китай ввел систему торговли квотами на выбросы углерода.
В разных регионах страны система несколько отличается, однако в целом она заключается в том, что компании и организации в отдельном секторе могут покупать определенное количество квот на разрешенный объем выбросов.
При этом они могут продавать и покупать эти квоты между собой.
Китай ввел программу торговли квотами в 2017 году в рамках стратегии по сокращению загрязнения окружающей среды в стране.
Отмечается, что Китай сжигает половину всего мирового объема угля за год.
Этот закон прежде всего затрагивает компании, выбросы СО2 которых достигают по меньшей мере 26 000 тонн ежегодно.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md