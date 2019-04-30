11 интересных законов в области защиты окружающей среды в странах мира

Все чаще люди задумываются о защите окружающей среды, а также о том, что простые граждане могут сделать для того, чтобы сберечь планету для будущих поколений. По-прежнему существует проблема выброса вредных газов, и многие страны начали принимать законы, позволяющие снизить объем вредных выбросов, что позволит замедлить темпы изменения климата и загрязнения планеты.

Самые интересные и эффективные решени стран во всем мире.

Запрет на пластик одноразового использования становится все более распространенным

Каждую минуту в океан поступает мусор объемом в один грузовик. Поэтому страны во всем мире стараются сократить использование одноразового пластика, передает Вести.

Речь идет о пластиковых пакетах, бутылках, упаковках. Это позволит снизить уровень загрязнения.

В список стран, которые ввели этот запрет, входят следующие: Руанда, Франция, Индия, Ямайка, Тайвань, Марокко, Кения и другие.

Согласно данным ООН, 127 стран мира уже ввели или планируют ввод запрета на одноразовый пластик.

Не так давно запрет на использование одноразового пластика ввел ЕС. Этот закон направлен на запрет производства 10 товаров, начиная с 2021 года.

Цель закона – избавиться от этих товаров и заменить их более подходящими материалами



Запрет Кении на пластиковые сумки считается одним из самых жестких

Запрет Кении на использование пластиковых сумок, который вступил в силу в 2017 году, является одним из самых жестких законов в области защиты окружающей среды.

Любой, кто будет продавать, производить или просто носить такую сумку на территории страны, будет вынужден заплатить штрафы в размере $38 000 или провести 4 года в тюрьме.

В феврале 2018 года 50 человек были арестованы в рамках рейдов, направленных на выявление нарушений этого законодательства.

Некоторые города вводят свободные от автомобилей зоны или дни

Многие города во всем мире стали вводить пешеходные зоны, полностью свободные от автомобилей.

При этом, многие города пошли дальше и стали вводить свободные от автомобилей периоды времени, которые длятся все больше.

Так, некоторые острова Хорватии полностью свободны от машин, так же как и ряд городков Швейцарии.

Ряд других городов и деревень вводят запрет на использование автомобилей по определенным дням.

Эти законы защищают безопасность пешеходов, а также призваны сократить выбросы вредных газов в атмосферу.

Причем в некоторых городах обнаружили, что такие законы могут быть очень эффективны.

Так, в Пекине введен запрет на использование автомобилей по определенным дням недели. Это привело к сокращению вредных выбросов приблизительно на 9%. С другой стороны, аналогичный закон был введен в мексиканской столице Мехико, однако здесь он не имел того же успеха.

ЕС принял решение ввести запрет на пестициды, которые вредны для пчел

Пчелы помогают опылять растения, которые являются источником пищи.

Однако некоторые пестициды, используемые в сельском хозяйстве, являются вредными для пчел и даже для птиц.

Поэтому ЕС ввел запрет на три вида пестицидов в 2018 году: клотианидин, имидаклоприд и теиматоксам.

Франция пошла еще дальше, запретив пять видов пестицидов, которые, как считается, не только вредят пчелам, но также влияют на рост вредных выбросов в атмосферу.



Боливия подарила планете собственные права

В 2010 году Боливия ввела Закон о правах Матери-Земли, согласно которому земля получила собственные права, которые включали чистый воздух, свободные от загрязнения эко-системы, а также биоразнообразие.

В теории, закон предоставляет планете такие же права, как любому человеку.

Некоторые экологи полагают, что этот закон приведет к дальнейшим действиям. Некоторые страны последовали примеру Боливии.

В частности, Новая Зеландия подарила юридический статус реке Вангануи.

Норвегия борется с вырубкой лесов

Леса исчезают очень высокими темпами. Это связано с добывающей промышленностью и сельским хозяйством.

Сокращение лесов приводит к серьезным экологическим последствиям, включая изменение эко-систем, а также рост объемов вредных выбросов в атмосферу. Все это также способствует изменению климата.

Норвегия в 2016 году приняла закон о нулевой вырубке лесов, который запрещает импортировать товары, связанные с вырубкой лесов.

Правительство также не имеет права заключать контракты с компаниями, деятельность которых связана с вырубкой лесов.

Норвегия стала первой страной, которая ввела такой закон.



Чтобы стимулировать граждан использовать старые вещи, Швеция ввела налоговые льготы на ремонт

Иногда так получается, что выбросить старую вещь и купить новую бывает дешевле.

Однако это приводит к тому, что в мире накапливаются огромные объемы мусора.

Чтобы стимулировать граждан страны ремонтировать старые вещи и использовать их вместо новых, Швеция ввела налоговые льготы, которые снижают стоимость ремонтных услуг.



В Палау ввели зону размером с Испанию, где запрещена рыбалка

Чрезмерный отлов рыбы – это рыбная ловля слишком высокими темпами, так что популяция не успевает восстановиться.

Такая рыбная ловля имеет негативное влияние на пищевые цепочки и в конечном итоге приводит к нарушению целых экосистем.

Островная нация Палау сталкивается с чрезмерным отловом рыбы начиная с 2014 года.

В итоге страна решила создать свободную от рыбалки зону размером около 630 000 кв км.

Палау вводит и другие меры, направленные на защиту омывающих страну вод.



Франция вводит меня для сокращения пищевых отходов из супермаркетов

Около трети всех продуктов питания, которые выращиваются в мире, будут в итоге выброшены.

Во Франции около 7 млн тонн пищевых отходов выбрасывается ежегодно, согласно данным немецкой Deutsche Welle.

Чтобы сократить объем выбрасываемых продуктов питания, в 2016 году Франция приняла закон, согласно которому супермаркеты должны жертвовать не проданную еду тем, что в ней нуждается.

Если они не делают этого, то им будет выписан штраф в размере 3 750 евро.



В США введен закон, регулирующий выброс вредных химикатов, которые становятся причиной проблем со здоровьем населения

Еще в 10986 году в стране был введен закон, который устанавливает правила очистки опасных свалок, а также требует уведомление властей об объектах, содержащих вредные материалы, особенно речь идет о материалах, способных выделять вредные химикатах.

За несоблюдение этого закона полагается штраф в размере от $10 000 до $82 500.

Закон направлен на профилактику экологических катастроф и вреда для здоровья населения.



Китай ввел политику сокращения вредных выбросов в 2017 году

Китай ввел систему торговли квотами на выбросы углерода.

В разных регионах страны система несколько отличается, однако в целом она заключается в том, что компании и организации в отдельном секторе могут покупать определенное количество квот на разрешенный объем выбросов.

При этом они могут продавать и покупать эти квоты между собой.

Китай ввел программу торговли квотами в 2017 году в рамках стратегии по сокращению загрязнения окружающей среды в стране.

Отмечается, что Китай сжигает половину всего мирового объема угля за год.

Этот закон прежде всего затрагивает компании, выбросы СО2 которых достигают по меньшей мере 26 000 тонн ежегодно.